السعودية تعلن تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مدينة خميس مشيط

2021/02/27 | 13:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، السبت، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه جنوب المملكة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

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