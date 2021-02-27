 إيران: العلاقات الاقتصادية مع العراق تحقق نموا سريعا

2021/02/27 | 13:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد امين اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران والعراق محمد ولي علاء الديني، السبت، ان المشتركات بين البلدين كثيرة في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية مما جعل العلاقات الاقتصادية المشتركة بينهما تحقق نموا سريعا.

وقال الديني في تصريح أوردته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بحسب المفاوضات الجارية بين طهران وبغداد وانعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران والعراق يومي 10 و11 شباط / فبراير الحالي وفي الوقت الذي تعاني ايران من الحظر الامريكي الجائر فقد استطاع البلدين اتخاذ خطوات كبيرة في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية في مجالات مختلفة منها الاعمار وتصدير المنتجات غير النفطية”.

وأضاف أن “الصادرات الايرانية الى العراق شملت جميع المجالات منها الزراعية وبناء السدود ومعدات الكهرباء والماء وكذلك المجال السياحي، معربا عن امله الاستمرار وبقوة بتصدير المنتجات الايرانية الى جميع دول الجوار وخاصة العراق.



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