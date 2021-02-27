قرار جديد من اتحاد اليد يخص عقوبات لاعبي الممتاز

2021/02/27 | 13:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداصدر الاتحاد العراقي بكرة اليد، قراراً جديداً يخص لاعبي الدوري العراقي الممتاز للموسم الحالي 2020/ 2021.وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة اليد، قرر الغاء عقوبات جميع اللاعبين خلال منافسات الأدوار النهائية للدوري الممتاز”.واوضح أن “الدور النهائي للبطولة سينطلق في محافظة السليمانية خلال الفترة من الثالث من آذار وحتى الثامن من الشهر ذاته”، مؤكداً على “عدم وجود أي قرار بتأجيل المباريات”.يذكر ان اجراءات حظر التجوال اجلت جميع الانشطة الرياضية في العراق باستثناء كرة القدم.



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