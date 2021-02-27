حسين وظريف يبحثان الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على المصالح المشتركة

2021/02/27 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

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بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره الإيراني جواد ظريف سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان مقتضب إن وزير الخارجيّة يلتقي نظيره الايراني محمد جواد ظريف، وبحث معه العلاقات الثنائيّة بين البلدين والوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على المصالح المشتركة.

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