الأزمة النيابية تقرر استضافة مسؤولي وزارة الصحة في البرلمان

2021/02/27 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت خلية الأزمة النيابية، استضافة المسؤولين في وزارة الصحة في مقر البرلمان العراقي.

مقرر خلية الازمة النيابية النائب جواد الموسوي، أكد نية اللجنة استضافة مسؤولي وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل نظراً لتصاعد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة وصدور العديد من التعليمات والقرارات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والتي شملت تعطيل الدراسة والحظر الجزئي والكلي، وكذلك موضوع توفير اللقاحات.

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