2021/02/27 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية من إيران: بغداد ستبدأ بتسديد المستحقات المترتبة عليها إلى طهران

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