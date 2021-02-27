السفير البريطاني يغرد بشأن أحداث الناصرية ويدين قتل المتظاهرين

2021/02/27 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

غرّد السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، السبت (27 شباط 2021)، بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة ذي قار، فيما أدان قتل المتظاهرين.

وقال هيكي، في تغريدته عبر "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم): "اشعر بقلق عميق تجاه العنف المتصاعد في الناصرية، ادين قتل المتظاهرين، اذ لا مبرر لاستخدام الرصاص الحي بهذه الطريقة".

وتابع السفير البريطاني: "ارحب باعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجراء التحقيقات وهي جوهرية لتؤدي بسرعة الى العدالة".

وشهدت ذي قار خلال الأيام الماضية، احتجاجات واسعة، رافقها صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، حيث اسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، خصوصاً في يوم أمس، عندما استشهد أربعة متظاهرين، وأُصيب آخرين.

وبعد أحداث أمس، قدم محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقالته من منصبه، وكلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عبد الغني الاسدي لإدارة المحافظة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر طبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أحدث حصيلة رسمية لأحداث يوم امس في ذي قار بلغت، 4 شهداء وإصابة 100 متظاهر، و65 جريحاً في صفوف القوات الأمنية".

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