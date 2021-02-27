عمليات بغداد توجه باخذ الحيطة والحذر لتأمين زيارة البابا

2021/02/27 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوجهت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (27 شباط 2021)، منتسبيها بأخذ الحيطة والحذر لتأمين زيارة البابا فرنسيس المرتقبة إلى العاصمة.وذكر اعلام القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قائد عمليات بغداد اطلع ميدانيا على إجراءات تأمين زيارة البابا إلى العاصمة بغداد".وتابعت انه "ضمن الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى تأمين العاصمة بغداد خلال الزيارة المرتقبة لقداسة بابا الفاتكان، تفقد السيد قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، ليلاً قواطع المسؤولية"، مشدداً على "تركيز الإجراءات الأمنية حول كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية".وفي السياق ذاته تابع قائد العمليات "الإجراءات المتخذة لتنفيذ الحضر الصحي"، مؤكدا "أهمية التعامل الإنساني، والتحلي بالضبط العسكري، واخذ الحيطة والحذر والانتباه".

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