2021/02/27 | 13:09 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ نينا / أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم السبت، انخفاض صادرات النفط العراقي لأمريكا الى الصفر خلال الاسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير لها إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ست دول بلغت 3.634 مليون برميل ، منخفضة بمقدار1584 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.218 مليون برميل".واضافت ان "امريكا لم تستورد النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والبالغ 114 ألف برميل يوميا ".واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 2.831 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها 355 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي ابلغت الاستيرادات منها معدل 200 الف برميل يوميا، ثم السعودية بكمية بلغت كمعدل 237 ألف برميل يوميا".ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 55 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها 50 الف برميل يوميا"./انتهى8
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض صادرات النفط العراقي لأمريكا الى الصفر الاسبوع الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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