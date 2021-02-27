انخفاض صادرات النفط العراقي لأمريكا الى الصفر الاسبوع الماضي

2021/02/27 | 13:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم السبت، انخفاض صادرات النفط العراقي لأمريكا الى الصفر خلال الاسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير لها إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ست دول بلغت 3.634 مليون برميل ، منخفضة بمقدار1584 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.218 مليون برميل".واضافت ان "امريكا لم تستورد النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والبالغ 114 ألف برميل يوميا ".واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 2.831 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها 355 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي ابلغت الاستيرادات منها معدل 200 الف برميل يوميا، ثم السعودية بكمية بلغت كمعدل 237 ألف برميل يوميا".ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 55 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها 50 الف برميل يوميا"./انتهى8

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