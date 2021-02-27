التجارة تباشر بتوزيع الدفعة الجديدة من مستحقات الفلاحين للموسم التسويقي للعام الماضي

2021/02/27 | 13:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، مباشرة فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك بتوزيع الدفعة الجديدة من مستحقات الفلاحين للموسم التسويقي لعام ٢٠٢٠.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبد الرحمن عجي طوفان في بيان ان "اللجنة الحسابية في فرع كركوك وبعد استحصال الموافقات الاصولية وتخصيص الرصيد لاقيام كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين لعام ٢٠٢٠ ، باشرت بتنظيم المعاملات الحسابية المتعلقة بصرف مستحقات الفلاحين وحسب الاسبقية".واشار طوفان الى "مباشرة الفرع كذلك بتجهيز المطاحن الاهلية والحكومية بالحصة الثانية وذلك من مركز تسويق الحويجة حيث جهز (٢٢) سيارة بكمية (٩٤٤،١٢٠) طنا ،حسب النسب المعتمدة من السيطرة النوعية "./انتهى8

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