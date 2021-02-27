عاجل: وزير الخارجيّة يلتقي محمد جواد ظريف في طهران

2021/02/27 | 13:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، مع نظيره الإيراني جواد ظريف سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان مقتضب، إن “وزير الخارجيّة يلتقي نظيره الايراني محمدجواد ظريف، ويبحث معه العلاقات الثنائيّة بين البلدين والوضع الإقليمي والدولي وإنعكاساته على المصالح المشتركة”.وأعلنت وزارة الخارجية، صباح اليوم السبت، وصول فؤاد حسين إلى العاصمة الإيرانية طهران.

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