وفاة ميكولا الفائز ببطولة العالم للراليات 1983

2021/02/27

توفي الفنلندي هانو ميكولا الفائز ببطولة العالم للراليات في العام 1983 عن 78 عاما.

وقال ابنه فيسا ميكولا عبر موقع “تويتر”: “فقدنا والدي مطلع الأسبوع الحالي بعد صراع مع السرطان.



معظم الناس عرفوه كبطل للراليات تألق خلال العصر الذهبي للرياضة”.

وفاز ميكولا ببطولة 18 سباقا في بطولة العالم للراليات وتوج باللقب العالمي على متن سيارة أودي كواترو.

We are saddened to hear the news about the passing of Hannu Mikkola, a longtime friend of Audi Sport and the World Rally champion with Audi in 1983.



We send our sincere condolences to his family and friends.



pic.twitter.com/OCfyFZ54sI

— Audi Sport (@audisport) February 27, 2021

كما حصل على مركز الوصيف في البطولة ثلاث مرات وتوج بلقب سباق بلاده سبع مرات وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وفي عام 1979 ساعد ميكولا فريق فورد على الفوز بلقب الصانعين لكنه خسر لقب السائقين بفارق نقطة واحدة لصالح السويدي بيورن فالديجارد.

وبعد الوفاة كتب الفرنسي سيباستيان أوجيه بطل العالم سبع مرات عبر “تويتر”: “يوم حزين لرياضتنا لأن أحد أساطير الرياضة رحل اليوم”.

وأضاف: “هانو ميكولا فاز بلقب بطولة العالم للراليات في نفس العام الذي ولدت فيه.



ورغم أنني لم أتشرف بمقابلته فإنني حزين لرحيله لأنه سيظل دوما واحدا من عظماء الرياضة”.

أما الإسباني المخضرم كارلوس ساينز بطل العالم مرتين ووصيف البطل أربع مرات فقال إن الراحل: “واحد من أفضل السائقين على مر العصور”.

