تركيب اوّل مضخة إيرانیة الصنع بخط أنابيب لنقل النفط لبحر عمان

2021/02/27 | 13:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

شهد مشروع خط أنابيب نقل النفط الخام من بوشهر الى جاسك في بحر عمان، تركيب اول مضخة ايرانية الصنع بنجاح بعد تخطيها كافة الاختبارات اللازمة.

وتم تركيب المضخة بطاقة 3.2 ميغاواط في خط ” غورة ” في بوشهر – جاسك على بحر عمان الجمعة، ضمن عقد تصنيع 50 مضخة مماثلة بقيمة 48 مليون يورو تستخدم بهذا المشروع الاستراتيجي.

وكانت شركة هندسة وتطوير النفط الايرانية (حكومية) قد أبرمت عقدا في اكتوبر/تشرين الاول الفائت مع شركتين محليتين ” بمب ايران” و “بتكو” لتصنيع وتركيب هذه المضخات.

يشار أن خط أنابيب “غورة – جاسك” يستهدف نقل النفط الخام عبر أنابيب باكثر من 1000 كم عبر اليابسة من بوشهر الى محطة ” جاسك” ببحر عمان بغية تقليل الاعتماد في تصدير النفط على مضيق هرمز.



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