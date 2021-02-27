الملا للمتظاهرين: حكومة عبد المهدي التي خرجتم عليها افضل بكثير مما وصلنا اليه

2021/02/27 | 13:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد النائب السابق حيدر الملا، السبت، أن تظاهرات تشرين بحاجة الى سياسة مراجعة، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي كانت افضل بكثير من الواقع الذي وصلت اليه البلاد.

وقال الملا في تغريدة على تويتر واطلعت عليه /المعلومة/، إن “انتفاضة تشرين بحاجة لسياسة مراجعة”.

وخاطب الملا المتظاهرين قائلا: اعتقد أن حكومة عبد المهدي التي خرجتم عليها افضل بكثير من الواقع الذي وصلنا اليه اليوم!”.

واختتم الملا تغريدته بالقول: “الانتخابات المبكرة اكذوبة اتمنى ان لاتنطلي عليكم!”.



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