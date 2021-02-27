المرجع السيستاني يجيب على استفتاءات بشأن الغناء وذكر أهل البيت مع آلات الطرب

2021/02/27 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

نشر مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، السبت (27 شباط 2021)، عدداً من الاستفتاءات حول الغناء وذكر أهل البيات مع استعمال آلات الطرب، وأسئلة أخرى.

ونقلت (بغداد اليوم)، أجوبة المرجع السيستاني من دون تدخل في تحريرها توخياً للدقة والموضوعية في نقلها.

السؤال: هل توجد حالات للغناء المحرم تجعله حلال مثل ايام الاعراس بصوت يمنع من وصوله للاجنبي ؟

الجواب: الاحوط وجوباً ترك غناء النساء في الاعراس .

السؤال: هل يجوز سماع مداح يقرأ على شكل موسيقى للنبي (ص) والائمة (ع) ؟

الجواب: يجوز ان لم يكن الأداء بطور متداول في مجالس اللهو وللعب .

السؤال: هل يمكن الحضور في مجالس نسائية والاستماع الى الاغاني دون المشاركة معهم في الرقص؟

الجواب: لايجوز الاستماع الى الغناء حتى في اعراسهن على الاحوط وجوباً.

السؤال: هل يجوز سماع الاغاني علي الصيغة الكوميدية؟

الجواب: لايجوز علي الأحوط.

السؤال: هل يجوز للنساء الغناء في ليلة الزواج فقط؟

الجواب: محل اشكال والاحوط لزوماً تركه.

السؤال: هل يجوز سماع او التغني بذكر اهل البيت ولكن باستعمال الات الطرب سواء في الاعراس او غيرها؟

الجواب: الغناء حرام ،ومثله قراءة مدائح اهل البيت (عليهم السلام) بالالحان الغنائية على الأحوط وجوباً.

السؤال: ما حكم الاستماع إلى الغناء ؟ وما هو معنى الغناء ؟

الجواب: اما معنى الغناء فالظاهر انه الكلام اللهوي – شعراً كان او نثراً – الذي يؤتى به بالالحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والعبرة بالصدق العرفي ، وأما الاستماع إليه فهو حرام كحرمة فعله والتكسّب به .

السؤال: اذا كنت مرغمة علي سماع اغاني وانا في السيارة ولا استطيع الامر بالمعروف فماذا افعل، كذلك اي منكر اخر لا استطيع دفعه سواء في السيارة او في مكان لا استطيع مغادرته؟

الجواب: اذا كنت متمكنة من ابداء التذمر والانزعاج من ارتكاب المنكر لزمك ذلك والاّ فلا باس عليك.

السؤال: ما هو راي سماحتكم في المواويل القديمةـ كالتي كانت تستخدم في السابق للبحّار والغواصين الذين كانوا يعملون في استخراج اللؤلؤ ـ والذي تحتوي علي بعض التصفيق من الرجال والمصاحبة احياناً لبعض الالآت الموسيقية ـ كالطبل ـ مع العلم بان هذا النوع من الفن يعتبر من تراث المنطقة؟

الجواب: محل اشكال.

السؤال: هل يجوز الغناء من غير مصاحبة الموسيقي؟

الجواب: الغناء حرام كله وهو الكلام اللهوي الذي يؤدي بالالحان المتعارفة عند اهل اللهو واللعب، بل يحرم ايضاً علي الاحوط الكلام غير اللهوي الذي يؤدي بتلك الالحان.

السؤال: هل يجوز الغناء في الاعراس؟ وما هو حكم التصفيق فيها وفي غيرها للرجل والنساء؟

الجواب: يحرم الغناء في الاعراس كما يحرم في غيرها نعم قد يستثني غناء النساء فيها اذا لم يضم اليه محرّمة اخر كالضرب علي الطبول والدفوف ولكنه محل اشكال عندنا، واما التصفيق فلا باس به.

السؤال: هل يجوز لشخص لا تهيج مشاعره الجنسية ان يستمع الي اغاني لها طابع الحب والغزل بين الرجل والمراة دون الاشارة الي القضايا الجنسية؟

الجواب: يحرم الاستماع الي الغناء مطلقاً.

السؤال: ما هو الغناء المحرم وماهو القول الفاحش المحرم وهل الغناء بغير موسيقي جائز علماً بانه يثير الشهوة ويشغل الفكر؟

الجواب: الغناء هو الكلام اللهوي الذي يؤتي به بالالحان المتعارفة عند اهل اللهو واللعب ولا يجوز ان يقرأ بهذه الالحان القرآن المجيد والادعية والاذكار ونحوها،بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي علي الاحوط.

ولا فرق فيما ذكر بين المصحوب منه بالموسيقي وغيره، واما الفحش من القول فهو ما يستقبح التصريح به اما مع كل احد او مع غير الزوجة فيحرم الاول مطلقاً ويجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها.

السؤال: هل يجوز الحضور في واحدة من تلك الحفلات مع العلم المسبق بوجود اغان وموسيقي، وما الوظيفة الشرعية ان فوجئ الحاضر بعد حضوره بوجود مثل ذلك؟

الجواب: الحضور في تلكم المجالس مع السكوت عما يجري فيها من المنكرات ربما يعدّ نحو امضاء لها بل ونوع تشجيع علي ارتكابها، بالاضافة الي ان مقتضي وجوب النهي عن المنكر في ظرف تحقق شروطه هو القيام بما يوجب الردع عنها، واذا فوجئ الحاضر باشتمال الحفل علي شيء من المحرمات لزمه النهي عن المنكر مع توفر شروط وجوبه المذكورة في الرسالة العملية.

السؤال: هل يجوز الغناء للنساء فقط في مشاركة الاعراس والافراح وهل يجوز الرقص؟

الجواب: المشهور استثناء غناء النساء الاعراس من حرمة الغناء اذا لم يضم اليه محرم اخر كضرب الطبول ولكن الاحوط الاجتناب عنه وكذا عن الرقص مطلقاً.

السؤال: هناك أغان باللغات الأجنبية يوصي أساتذة اللغات الأجنبية لتًسهيل تعليم اللغة بسماعها ، فهل يجوز الاستماع لها للغرض المتقدم؟

الجواب: إذا صدق عليه الغناء بمعناه المتقدم ، لم يجز.

السؤال: هناك أغان باللغات الأجنبية يوصي أساتذة اللغات الأجنبية لتًسهيل تعليم اللغة بسماعها ، فهل يجوز الاستماع لها للغرض المتقدم؟

الجواب: إذا صدق عليه الغناء بمعناه المتقدم ، لم يجز.

السؤال: ما معنى مصطلح (المتعارف عند أهل الفسوق)؟

الجواب: هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو «الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب» والمقصود به واضح.

السؤال: هل يجوزغناء النساء ليلة الزفاف بأي لحن كان ، حتى لو كان ذلك مناسبأ لمجالس أهل الفسوق؟

الجواب: الأحوط لزوماً تركه حتى في ليلة الزفاف ، فضلأ عن غيرها.

السؤال: يكثر السؤال عن الموسيقى المحرمة والمحللَّة ، كذلك يكثر السؤال عن الأغاني المحللَّة والاغاني المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنّ الأغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتدعو الى الابتذال والميوعة.

أما الأغاني التي لا تثير الغرائز الهابطة ، والتي تسمو بالنفوس والأفكار الى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد (ص) أو بمدح الائمة (ع) أو تلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغانٍ محللَّة؟

الجواب: الغناء حرام كله ، وهو على المختار : الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القراَن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت (ع ) بهذه الألحان.

وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي - كالأناشيد الحماسية - بالألحان الغنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي.

وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرماً بذاته.

السؤال: هل هناك روايات في تحريم الغناء و الموسيقي؟

الجواب: ورد تحريم الاستماع والإنصات الى الغناء والموسيقى المحرمة في السنة الشريفة.



فقد قال رسول الله (ص) في حديث شريف له: «ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم ، ويحشر الزاني مثل ذلك ، ، ويحشر صاحب المزمار مثل ذلك ، وصاحب الدف مثل ذلك ».

وقال (ص) : «من استمع الى اللهو (الغناء والموسيقى) يذاب في أذنه الأنك (الرصاص المذاب) يوم ا لقيامة».

وقال (ص) : «الغناء والموسيقى رقية الزنى» أي وسيلة أو طريق يؤدي الى الزنى.

السؤال: ما هو المقصود (مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب)؟

الجواب: ليس المقصود من عبارة (مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب) هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجباً لترويح النفس ، أو تغيير الجو النفسي ، ولكن المقصود بها أن السامع للموسيقى أو للحن الغنائي - خصوصا إذا كان خبيراً بهذه الأمور - يميِّز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب ، أو أنه مشابه للألحان المستعملة فيها.

السؤال: هل يجوز الذهاب الي الاماكن العامة مثل المجمعات التجارية او الحدائق العامة او اماكن العاب الاطفال علماً بان هذه الاماكن توجد فيها اغاني لهوية و هل يجب نهي الادارة في هذه الاماكن مع احتمال التأثير؟

الجواب: يجوز و يجب النهي مع احتمال التأثير.

السؤال: هل يجوز ذهاب الرجل الي عرس للسلام علي اهله وفي مكان العرس فرقة غنائية و هل يجوز الجلوس في ذلك المكان و هل يجب نهي الشخص المسؤول عن المنكر مع عدم احتمال التأثير؟

الجواب: يجوز اذا لم يكن في حضوره تأييد للمنكر و لم يستمع للغناء و ان سمعه قهراً و لايجب النهي مع عدم احتمال التاثير ولكن الاحوط وجوباً اظهار التنفر.

السؤال: هل يجوز دخول الرجال علي النساء اثناء زفة العريس علي عروسه في الحالتين:

الاولي: مع مظنة الفتنة خصوصاً اذا كان الداخلون شباباً.

الثانية : مع عدم مظنة الفتنة كتوصيل الاب و الاعمام (الكبار السن) العريس الي مكانه عند العروس و عدم المكث في ذلك المكان؟

الجواب: لايجوز في الفرض الاول و يجوز في الفرض الثاني.

السؤال: ياتي في بعض الاعراس بما يسمي في مجتمعنا بالملاية و هي تذكر اناشيد و اغاني و مدائح:

الف ـ هل يجوز الاتيان بها في يوم العرس؟

ب ـ هل الغناء المستثني في الاعراس هو لطول يوم العرس؟

ج ـ هل يجوز اعطاء الملاية مبلغ مقابل عملها؟

الجواب: الف ـ لايجوز اذا كان ذلك مصاحباً لموسيقي مناسبة لمجالس اللهو و اللعب بل مع عدمه ايضاً اذا كان الغناء في غير ليلة الزفاف بل حتي فيها علي الاحوط هذا اذا لم يكن الغناء من التكلم بالباطل و الا فلايجوز قطعاً.

ب ـ هو خاص بليلة الزفاف و استثناؤه ايضاً محل اشكال.

ج ـ لا تستحق الاجرة اذا كان عملها محرماً.

السؤال: يكثر السؤال عن الموسيقى المحرّمة والمحلّلة ، كذلك يكثر السؤال عن الأغاني المحلّلة والأغاني المحرّمة ، فهل نستطيع أن نقول بأن الأغاني المحرّمة هي تلك التي تثير الغرائز الهابطة ، والتي تسمو بالنفوس والأفكار إلى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تتغنّى بسيرة النبي (ص) أوبمدح الأئمة (ع) أوتلك الأغاني والأناشيد الحماسية ؟

الجواب: الغناء حرام كله ، وهوعلى المختار الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهوواللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت (ع) بهذه الألحان.

وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي ، كالأناشيد الحماسية ، بالحان غنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي .



وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرّماً بذاته.

السؤال: حكم الاحتفال في الاعراس بالاغاني و استخدام الطبول والدبة ؟

الجواب: لايجوز الغناء في الأعراس على الاحوط و اما الضرب بالآت الموسيقى فإن لم يكن بنحو يناسب مجالس اللهو و اللعب فلا مانع منه.

السؤال: هل يجوز لي الصعود في سيارة يشّغل السائق فيها أغاني؟

الجواب: لا مانع منه ولا يصغي الى الغناء.

السؤال: هل يجوز لي حضور حفل زفاف والذي سيشمل تشغيل اغاني تحوي موسيقى وكلام باطل؟

الجواب: يجوز الحضور ولا يجوز الاستماع ولابأس بالسماع.

السؤال: بعض المقرئين أوالمنشدين أوالمغنّين يأخذون ألحان أهل الفسوق ويغنّون أوينشدون بها قصائد في مدح المعصومين (ع) ، فيكون المضمون مخالفاً لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور ، واللحن مناسباً لها؟ فهل يحرم التغنّي على هذه الصورة؟ هل يحرم الاستماع ؟

الجواب: نعم يحرم ذلك على الاحوط.

السؤال: ما هوتعريفكم للغناء ؟

الجواب: الغناء حرام فعله واستماعه والتكسّب به ، والظاهر أنه الكلام اللهوي - شعراً كان أونثراً- الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهوواللعب ، وفي مقومية الترجيع والمدّ له إشكال ، والعبرة بالصدق العرفي ، ولايجوز أن يقرأ بهذه الالحان القران المجيد والأدعية والاذكار ونحوها ، بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوباً.

وقد يستثنى من الغناء المحرّم : غناء في الاعراس إذا لم يضمّ محرّم آخر من الضرب بالطبل والتكلّم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء ، وسماع اصواتهنّ على نحويوجب تهيّج الشهوة ، ولكن هذا الاستثناء لا يخلوعن إشكال ، وأمّا الحداء المتعارف فليس بغناء ، ولابأس به ، كما لا بأس بما يشكّ - من جهة الشبهة المصداقيّة - في كونه غناء أوما بحكمه.



وأما الموسيقى فما كان منها مناسباً لمجالس اللهوواللعب كما هوالحال فيما يعزف بآلات الطرب ، كالعود والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها ، فهي محرّمة كالغناء ، وأمّا غيرها كالموسيقى العسكريّة والجنائزيّة فالاحوط الاولى الاجتناب عنها أيضاً.

السؤال: هل يجوز سماع أغاني المسلسلات؟

الجواب: لا يجوز الغناء مطلقاً.

السؤال: ما حكم الاستماع الى الموالات الحزينة التي تحكي عن الأم أو الوطن سواءً بموسيقى هادئة غير صاخبة أو بدونه؟

الجواب: الغناء حرام مطلقاً و اذا كانت الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو و الطرب لا يجوز.

السؤال: هل يجوز وضع الاغاني والموسيقي المطربة بهدف الرقص علي أنغامها إلي الزوج؟

الجواب: لايجوز.

السؤال: اعمل في الهندسة الصوتية لتسجيل المطبوعات الصوتية الاسلامية، إلا اني احياناً لا استطيع تمييز ما يناسب مجالس اللهو واللعب او عدمه، فما هو حكمي الشرعي؟

الجواب: ما يشك في كونه مناسب لمجالس اللهو واللعب يجوز الاستماع اليه وبيعه.

السؤال: ما الحكم الشرعي في من يضع في هاتفه النقال نغمات أغاني؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: هل يجوز حضور افراح الاهل إذا كان هناك غناء واريد الحضور لواجب صلة الرحم؟

الجواب: يجوز وتجنبي الاستماع.

السؤال: ما حكم الاستماع الى المواويل؟

الجواب: يجوز مالم تكن بكيفية تناسب مجالس اللهو و اللعب و الأحوط تركه.

السؤال: ما حكم الأغاني في ليلة الزفاف بالنسبة للنساء و كذلك الرجال ؟ و كذلك الطبل أو الدف و ما شابه ؟

الجواب: لا يجوز الغناء و الضّرب علي الطّبل و نحوه بكيفيّة لهويّة و استثني بعض الفقهاء غناء النساء ليلة الزفاف بشرط عدم التكلّم بالباطل و عدم دخول الرجال علي النساء و عدم استخدام الموسيقي و لكن هذا الأستثناء مشكل .

السؤال: ما هو حكم الشرع فيمن يعرف الغناء حرام و يسمعه ؟

الجواب: يفعل حراماً فليستغفر ربه و يتركه ويجب نهيه عن هذا المنكر مع توفر شروط النهي عن المنكر .

السؤال: هل يجوز الذهاب لمكان او حفل نسائي و يوجد فيه اغاني و رقص؟

الجواب: إذا كانت ضرورة يجوز و لا يستمع.

السؤال: ماهو رأيكم با للطميات التي يقال بأن لحنها من الالحان الغنائية؟

الجواب: إذا صح ذلك فالاحوط وجوباً الاجتناب .

السؤال: ما هو مفهوم الغناء المحرم ؟

الجواب: اذا كان الكلام باطلاً و الاداء بكيفية متداولة في مجالس اللهو و اللعب فهو غناء محرم و التطبيق عليك ولدى الشك يجوز الاستماع .

السؤال: ما حكم من يسمع الاغاني في سيارة ليست له و هو مجبر على الركوب في هذه السيارة ؟

الجواب: المحرّم هو الاستماع لا السماع فيمكنه أن لايصغي اليه .

السؤال: هل يجوز الاستماع الى أغاني الاطفال التي لاتطرب النفس ؟

الجواب: لايجوز –على الاحوط – ان كان اللحن مناسبا لمجالس اللهو و اللعب و يحرم الموسيقى ان كانت بكيفية تناسب مجالس اللهو و اللعب .

السؤال: ما حكم سماع الاغاني الوطنية؟

الجواب: اذا كانت بكيفية تناسب مجالس اللهو و اللعب فالاحوط وجوباً عدم الاستماع.

السؤال: ما حكم اداء العتابة و الزجل في الشريعة الاسلامية؟

الجواب: اذا كان الاداء بكيفية تناسب مجالس اللهو و اللعب و كان الشعر باطلاً فهو الغناء المحرم و اما ان لم يكن من الكلام الباطل و كان يؤدي بتلك الكيفية فالاحوط وجوباً تجنّب الاستماع اليه.و اما اذا لم يكن الاداء بتلك الكيفية فيجوز الاستماع و يحرم الاستماع الي الموسيقى اذا كانت مناسبة لمجالس اللهو و اللعب.

السؤال: ما هو حكم سماع الاغاني اذا كانت لم تؤثر علي واجبات العبد اتجاه ربه؟

الجواب: لا يجوز مطلقاً.

السؤال: ما حكم الغناء اللهوي في ليلة الزفاف بوجود النساء فقط؟

الجواب: لا يجوز ان كان مصاحباً للموسيقي اللهوية والاحوط وجوباً تركه بدونها ايضاً.

السؤال: هل يجوز للنساء ليلة الزفاف السماع الي الاغاني المحرمة؟

الجواب: لا يجوز نعم استثني بعض الفقهاء ليلة الزفاف اذا لم يصحب الغناء موسيقي مناسبة لمجالس اللهو.



ولم يكن الغناء بكلام باطل ولم يدخل الرجال عليهن ولم يسمعوا اصواتهن ومع ذلك فهو مشكل ايضا.

السؤال: هل يجوز كتابة الرسائل الغنائية وبيعها للملحن ؟

الجواب: لا يجوز اذا كان مضمونها ينشر الفساد ويحث علي الحرام كما لايجوز اذا ذكر في الاتفاق كونها للتغني.

السؤال: يكثر السؤال عن الأغاني المحللَّة والاغاني المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنّ الأغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتدعو الى الابتذال والميوعة ؟

أما الأغاني التي لا تثير الغرائز الهابطة ، والتي تسمو بالنفوس والأفكار الى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد (ص) أو بمدح الائمة (ع) أو تلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغانٍ محللَّة؟

الجواب: الغناء حرام كله ، وهو على المختار : الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القراَن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت (ع ) بهذه الألحان.

وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي - كالأناشيد الحماسية - بالألحان الغنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي.

وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرماً بذاته.

السؤال: معنى مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو ؟

الجواب: ليس المقصود من عبارة (مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب) هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجباً لترويح النفس ، أو تغيير الجو النفسي ، فإنَّ ذلك جيد ، ولكن المقصود بها أن السامع للموسيقى أو للحن الغنائي - خصوصا إذا كان خبيراً بهذه الأمور - يميِّز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب ، أو أنه مشابه للألحان المستعملة فيها.

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