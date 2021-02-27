ضباط يعيدون نحو 100 مليون دينار نتيجة خطأ مصرفي

2021/02/27 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت الاستخبارات العسكرية قيام ضابط رواتب بإعادة مبلغ ٩٩ مليون و٢٥٠ الف دينار زيادة في الرواتب نتيجة خطأ مصرفي.وذكر الاستخبارات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "في واحدة من اروع الصورة التي تمثل قمة الامانة والحفاظ على المال العام وعدم استغلال اي ظرف لتحقيق الكسب اللامشروع وبموقف اخلاقي ووطني، قام احد ضباط مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة وضابط رواتب احدى الوحدات فيها بإعادة مبلغ ٩٩ مليون و ٢٥٠ الف دينار تم اكتشافها كزيادة متحققة على مبلغ الرواتب نتيجة خطأ مصرفي لإحدى المصارف".وبين انه "على الفور قام ضابط الاستخبارات العسكرية وضابط الرواتب بجرد المبالغ الزائدة وتبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة المبلغ إلى جهة الصرف".

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