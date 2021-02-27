مجلس النواب الأمريكي يقر خطة بايدن بتخصيص 1.9 تريليون دولار لتداعيات كورونا

2021/02/27 | 13:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكد مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، إقرار خطة الرئيس جو بايدن، لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية لجائحة كورونا، بتخصيص 1.9 تريليون دولار لهذا الغرض.وبعد ذلك، سيقوم مجلس الشيوخ الأمريكي بالنظر في هذه الخطة.ومدد بايدن، الخميس الماضي، فترة سريان نظام حالة الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية جائحة فيروس كورونا ، الذي أعلنه لأول مرة سلفه دونالد ترامب.وذكر بايدن، في رسالة وجهها للكونغرس، أنه قرر تمديد نظام حالة الطوارئ ليستمر بعد 1 اذار 2021، مشددا على أن هذا الإجراء "ضروري".وكانت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي قد وافقت الاثنين الماضي، على مشروع قانون يسانده الرئيس جو بايدن، بقيمة 1.9 تريليون دولار، يتضمن مساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا./انتهى9

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