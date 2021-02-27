اميركا وديمقراطية التوحش والاجرام

2021/02/27 | 13:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس مفاجئا ان تقوم القاذفات الاميركية بقصف منطقة البوكمال على الحدود السورية ـ العراقية فقد فعلها ترامب نهاية عام 2019 وراح نتيجة ذلك عشرات الشهداء و...

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