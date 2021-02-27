إعتقال 3 متهمين باطلاق النار على دوريات المفارز المشتركة في بغداد

2021/02/27 | 13:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز النجدة في بغداد، القبض على 3 متهمين باطلاق النار على دوريات المفارز المشتركة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دوريات نجدة الحرية تمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين يستقلون عجلة وذلك لقيامهم بإطلاق النار على دوريات المفارز المشتركة ضمن قاطع الاعظمية” وأوضح، انه “تم اشعار السيطرة المركزية …

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