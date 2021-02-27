2021/02/27 | 13:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ان الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الاحداث الأخيرة، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة.ودعا الكاظمي، بحسب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد دعم الحكومة لمحافظ ذي قار الجديد والمجلس الاستشاري) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد دعم الحكومة لمحافظ ذي قار الجديد والمجلس الاستشاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).