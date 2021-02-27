توقعات الطقس لغاية الاربعاء المقبل

2021/02/27 | 13:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة الانواء الجوية توقعاتها حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات العراق لهذا اليوم السبت ولغاية الاربعاء المقبل.

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