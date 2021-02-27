يافطات ترحيبية لزيارة بابا الفاتكان وسط ساحة الحبوبي في الناصرية

2021/02/27 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت ساحة الحبوبي للإحتجاجات في

محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت،

بزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى

المحافظة مطلع آذار المقبل، فيما أكدت

قيادة عمليات بغداد متابعتها الميدانية

للإجراءات الأمنية الخ

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