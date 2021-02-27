وفاة ميكولا الفائز ببطولة العالم للراليات 1983

2021/02/27 | 13:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]توفي الفنلندي هانو ميكولا الفائز ببطولة العالم للراليات في العام 1983 عن 78 عاما.

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