الكويت تعلن رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية

2021/02/27 | 13:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تأييد دولة الكويت لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية في شأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

‏وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، على رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.

وشددت على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ‏بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إقليمياً ودولياً، ‏في دعم سياسة الاعتدال والوسطية، ونبذ العنف والتطرف، وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت أمس الجمعة، بياناً رفضت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأشارت الوزارة إلى أن “حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”.

كان تقرير استخباراتي أمريكي تم رفع السرية عنه قد ذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية نتج عنها مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في عام 2018.

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