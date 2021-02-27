النفط تعلن عبر “المركز الخبري” خارطة الاستثمار الغازي في المناطق الغربية

2021/02/27 | 13:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن خارطة الاستثمار الغازي في المناطق الغربية.وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “وزارة النفط سعت منذ عام 2014 الى استثمار الغاز في العراق، وبالفعل عرضنا حقول عكاز في الانبار والمنصورية في ديالى، وسيبة في البصرة في جولات التراخيص […]

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