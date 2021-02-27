2021/02/27 | 13:54 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – برطلة ورشة تدريبية تفاعلية، استمرت لمدة أسبوع أقيم في يومها الثامن معرضا تشكيلياً، ناقشت عدداً من المحاور الفنية التي ساهمت في نشر ثقافة الفنون من أجل السلام.اقامت منظمة (جسر إلى – UPP الايطالية)، ضمن مشروعها معًا للسلام، وتحت عنوان (الفنون من أجل السلام)، معرضًا فنيًا للرسوم التشكيلية، بمشاركة عدد من شباب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتعزيز مفهوم “الفن من أجل السلام”، منظمة UPP تقيم كرنفالا فنّيا بناحية برطلة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتعزيز مفهوم “الفن من أجل السلام”، منظمة UPP تقيم كرنفالا فنّيا بناحية برطلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).