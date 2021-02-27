السليمانية خالية من كورونا المتحور

2021/02/27 | 13:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية يوم السبت، عدم تسجيل اية حالة اصابة بفايروس كورونا المتحور.

وقال الدكتور صباح نصرالدين المدير العام لصحة السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضره PUKmedia: ان عدد الاصابات بفايروس كورونا المستحد يشهد ارتفاعا طفيفا مقارنة مع الاشهر السابقة، عازيا السبب الى عدم ضبط حدود اقليم كوردستان.

واضاف: انه لم تسجل اية اصابة بالسلالة الجديدة في محافظة السليمانية، مشيرا الى ان الفحوصات مستمرة بجميع المؤسسات الرسمية، وفق خطة محددة.

واكد ضرورة ضبط حدود اقليم كوردستان، بما يسهم بانجاح خطة مكافحة كورونا.

PUKmedia خاص

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