خبير أمني: الإقليم متورط بتزويد الاميركان بمعلومات استخبارية

2021/02/27 | 13:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

دعا الخبير الأمني صباح العكيلي , السبت , لجنة الامن والدفاع النيابية بفتح تحقيق للوقوف على حقيقة تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن بشان وجود تعاون استخباري عراقي مع الجانب الأمريكي خلال الضربة الأخيرة, مؤكدا ان الإقليم هو المتورط بتزويد المعلومات الاستخبارية.

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” النفي الأخير الذي اعلنه المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي بعدم اعتماد المعلومات الاستخبارية العراقية وانها مازالت بطور التحقيق مجرد رفع الغطاء عن التعاون الكردي مع الاستخبارات الامريكية لكون التصريح كان واضحا ولايقبل الشك على لسان وزير الدفاع اوستن واكده البنتاغون أيضا ” .

وأضاف ان ” لجنة الامن والدفاع النيابية مدعوه الى فتح تحقيق مع الحكومة للوقوف على حقيقة التصريح وهل ان الحكومة لديها علم مسبق بالعملية وماهي الجهات التي زودت بالمعلومات وتسميتها ” .

وأشار الى ان ” العديد من المراقبيين يعتقدون جازمين بوجود تعاون من قبل جهات استخبارية عراقية مع الامريكان بتحديد مواقع الحشد ” , مبينا ان ” تصريح اوستن هو بمثابة رسالة من الحكومة العراقية بانها ضد الحشد الشعبي ” .



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