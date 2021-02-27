السوداني يدعو الى اتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الأميركية

2021/02/27 | 13:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

دعا عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، السبت، مجلس النواب والحكومة الى اتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات المتكررة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وخاصة المرابطين على الحدود العراقية- السورية.

وقال السوداني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “في الوقت الذي ندين ونستنكر استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية المتواجدة بشكل رسمي داخل البلاد، فإننا نشجب ونستنكر الاعتداءات المتكررة على قواتنا الأمنية الحامية للحدود العراقية – السورية والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى من منتسبي الحشد الشعبي الامر الذي يضع أكثر من علامة استفهام على تلك الاعتداءات ومبرراتها”.

وأضاف أن “ما يجري من ربط بين استهداف السفارات والاعتداء على قواتنا المسلحة هو خلط للاوراق ويخفي غايات باتت واضحة في إخلاء المناطق الحدودية من قواتنا الامنية لتسهيل تسلل الارهابين واعادة احياء خلايا داعش الارهابية بغية إرباك الوضع الامني في البلاد”.

وطالب السوداني الحكومة بـ”القيام بواجباتها تجاه كل من يعبث بأمن البلد والوقوف بحزم امام استهداف المقاتلين المرابطين على الحدود وكذلك نطالب مجلس النواب باتخاذ موقف تجاه تلك الاعتداءات”.



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