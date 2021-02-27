بدءا من هذا الموعد.. الأسدي سيباشر مهامه رسميا كمحافظ لذي قار

2021/02/27 | 13:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال مصدر مطلع، السبت، إن رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي سيباشر مهامه كمحافظ لذي قار بدءا من الثلاثاء المقبل.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الجمعة، بتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الاسدي بمنصب محافظ ذي قار، بدلاً من ناظم الوائلي.

وبحسب مصدر لـ NRT عربية أمر الكاظمي "بتشكيل مجلس تحقيقي بالاحداث الاخيرة التي شهدتها ذي قار ومحاسبة المقصرين".

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط به شخصيا، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الاحداث الأخيرة ، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة.

ودعا الكاظمي، في بيان اليوم السبت، "اهالي ذي قار وعشائرها، الى المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للادارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة اهالي المدينة".

واضاف ان "الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها".

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