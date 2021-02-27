2021/02/27 | 13:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 38 دقیقة

801 مشاهدة

اعرب السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، السبت، عن قلقه من أحداث ذي قار الأخيرة.

وقال هيكي في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية، (27 شباط 2021): "اشعر بقلق عميق تجاه العنف المتصاعد في الناصرية".

ودان هيكي "قتل المتظاهرين - اذ لا مبرر لاستخدام الرصاص الحي بهذه الطريقة"، بحسب تعبيره.

ورحب السفير البريطاني، "باعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجراء التحقيقات وهي جوهرية لتؤدي بسرعة الى العدالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تعلق على أحداث الناصرية: لا مبرر لهذه الأفعال!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تعلق على أحداث الناصرية: لا مبرر لهذه الأفعال!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).