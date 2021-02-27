2021/02/27 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص اعاد ضابط بالاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، أكثر من 99 مليون دينار زيادة في الرواتب نتيجة خطأ مصرفي.وقالت مديرية الاستخبارات في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “في واحدة من اروع الصور التي تمثل قمة الامانة والحفاظ على المال العام وعدم استغلال اي ظرف لتحقيق الكسب اللامشروع وبموقف اخلاقي ووطني قام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد خطأ مصرفي بالرواتب..



ضابط بالاستخبارات العسكرية يعيد أكثر من 99 مليون دينار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خطأ مصرفي بالرواتب.. ضابط بالاستخبارات العسكرية يعيد أكثر من 99 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خطأ مصرفي بالرواتب.. ضابط بالاستخبارات العسكرية يعيد أكثر من 99 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).