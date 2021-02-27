توجيه من وزارة التربية بخصوص إلقاء المحاضرات خارج الدروس التربوية المقرة من قبلها

2021/02/27 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم السبت (27 شباط 2021)، توجيهاً للمديريات العامة للتربية بعدم السماح لأي جهة خارجية بإلقاء المحاضرات خارج الدروس التربوية المنهجية المقررة من قبل الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ذلك جاء في توجيهٍ لوزير التربية علي حميد مخلف الى المديريات العامة للتربية في بغداد وكافة المحافظات/ عدا إقليم كردستان، بأن العملية التربوية والتعليمية هي مسؤولية الوزارة حصراً، ولا علاقة لأي جهة أخرى بها عدا الهيئات التعليمية والتدريسية التابعة للوزارة والتي تتولى اعطاء الدروس المنهجية وفق الاهداف التربوية المرسومة لها".

وأضاف البيان، أن "الوزارة لا تسمح لاي جهة بالتدخل في عمل وزارة التربية ولا بالعملية التربوية، او بإعطاء الدروس والمحاضرات في المدارس غير الحصص المقررة رسمياً من قبل الوزارة وتتحمل الادارات المدرسية المسؤولية كاملة بالالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بوزارة التربية، فضلاً عن ذلك ان القناة التربوية الفضائية ومديرية التلفزيون التربوي هما الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن بث الدروس التعليمية لأبنائنا التلاميذ والطلبة".

وأشار الوزير إلى أن "الوزارة ستبقى حريصة على متابعة العملية التربوية والتعليمية ونجاحها وفق رؤيتها ورسالتها التربوية الرصينة على الرغم من كل الظروف الصعبة نتيجة التحديات (ازمة كورونا) أو غيرها من التحديات الاخرى".

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