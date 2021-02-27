العراق رابعاً في قائمة الواردات التركية خلال كانون الثاني الماضي

2021/02/27 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفاد تقرير للمعهد الإحصائي التركي، السبت (27 شباط 2021)، بأن العراق احتل المرتبة الرابعة في واردات تركيا خلال شهر كانون الثاني للعام الحالي 2021.

وقال المعهد في تقرير نقلته وسائل إعلام تركية، واطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "صادرات تركيا لشهر كانون الثاني للعام 2021 بلغت 15 مليار و45 مليون دولار بزيادة 2.3٪ عن شهر كانون الثاني من عام 2020، فيما بلغت الواردات 18 مليار 79 مليون دولار بانخفاض 5.9٪ مقارنة بشهر كانون الثاني العام 2020".

واضاف انه "وبحسب الأنشطة الاقتصادية، بلغت نسب منتجات الصناعات التحويلية والزراعة والغابات والصيد والتعدين في إجمالي الصادرات التركية 93.8٪ و 4.0٪ و 1.7٪ على التوالي، فيما كانت نسب السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية في إجمالي الواردات التركية 76.3٪ و 13.9٪ و 9.7٪ على التوالي".

وأشار المعهد التركي، إلى أن "ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات التركية وبواقع بمليار 455 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 933 مليون دولار ، وإيطاليا بـ864 مليون دولار، والمملكة المتحدة بـ813 مليون دولار، وفرنسا بـ738 مليون دولار.



وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات التركية 31.9٪ في كانون الثاني 2021".

وأوضح أن "الصين كانت الدولة الأولى لواردات تركيا بقيمة 2 مليار و 200 مليون دولار، تليها روسيا بمليار 829 مليون دولار وألمانيا بمليار 511 مليون دولار والعراق 809 ملايين دولار والولايات المتحدة 729 مليون دولار، وكانت نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الواردات 39.1٪ في كانون الثاني 2021".

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