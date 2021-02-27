النجف تسجل أكثر من 420 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/27 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت مديرية صحة محافظة النجف، اليوم السبت (27 شباط 2021)، تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المؤسسات الصحية في المحافظة أجريت 2513 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها، خلال الساعات الـ24 الماضية، أثبتت إصابة 424 شخصا بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الاصابات في المحافظة منذ تفشي الوباء الى 32428".

وأضافت انها "لم تسجل أي حالة وفاة خلال اليوم، ليبقى مجل أعداد الوفيات في عموم مناطق المحافظة الى 349".

وأشارت المديرية الى ان "317 شخصاً تماثلوا الشفاء التام من الفايروس في مستشفيات المحافظة، ليرتفع مجمل أعداد المتعافين الى 25605".

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