انخفاض عدد الشاحنات التجارية الداخلة عبر منفذ مندلي الحدودي بسبب قيود كورونا

2021/02/27 | 14:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت مديرية ناحية قزانية في محافظة ديالى انخفاض عدد الشاحنات التجارية الداخلة عبر منفذ مندلي الحدودي مع ايران بسبب قيود جائحة كورونا .وقال مازن اكرم مدير الناحية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الاجراءات الوقائية والضوابط الصارمة في منفذ مندلي شرق ديالى بسبب جائحة كورونا ادت الى انخفاض عدد الشاحنات من 100 شاحنة الى 45 شاحنة يوميا .واضاف ان اغلب الشاحنات التجارية القادمة من ايران اتجهت نحو منفذ برويز خان نتيجة التسهيلات الكمركية المعتمدة لسماح دخول البضائع التجارية باقليم كردستان ./انتهى

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