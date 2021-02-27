الغانمي يبحث مع رئيس حكومة الاقليم سبل تعزيز التنسيق الامني

2021/02/27 | 14:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استقبل رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، وزير الداخلية عثمان الغانمي وبحث معه سبل تعزيز التنسيق الامني المشترك بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية.وبحث الجانبان ايضا ، حسب بيان لحكومة الاقليم ، الهجوم الصاروخي على اربيل ، والذي تم التوصل الى نتائج جيدة بشأنه نتيجة التنسيق الجيد بين الجانبين،و شددا على ضرورة تطبيق اتفاقية سنجار .وناقشا المفاوضات بين الحكومة الاتحادية و اقليم كردستان بشأن الموازنة ، بالاضافة الى الانتخابات القادمة./انتهى9

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