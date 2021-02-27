شمخاني يؤكد على ضرورة تعاون دول المنطقة لتخفيف التوترات

2021/02/27 | 14:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني على ضرورة التعاون والجهود المشتركة لدول المنطقة بهدف تخفيف التوترات وتسوية الازمات الراهنة....

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