صحة النجف تسجل 424 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/27 | 14:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، عن تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الدائرة في بيان، أنه “تم إجراء 2513 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها (1975 بطريقة PCR و 538 بطريقة Rapid Tests)”.وأشار الى أن “تم تسجيل 424 إصابة جديدة، فيما تم تسجيل 317 حالة شفاء، فيما لم تسجل اي حالة وفاة”، مبينا أنه “من بين الإصابات (50) أصابة من منتسبي دائرة صحة النجف”.وأضاف أن “المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف” كما يلي :- مجموع الإصابات الكلي : 32428 مجموع حالات الشفاء : 25605 مجموع الوفيات : 349 مجموع الحالات تحت […]

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