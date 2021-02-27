البنتاغون يتراجع عن تصريحات بشأن دور الحكومة العراقية في الغارة الأمريكية شرق سورية

2021/02/27 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت وزارة الدفاع الامريكية

(البنتاغون) عن تصريحات بشأن دور العراق

في الهجوم الامريكي الذي استهدف مواقع

لفصائل عراقية في سورية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي

في تغريدة له على توتير ان "الحك

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