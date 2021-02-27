بيلوسي: السعودية بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أعمالها المزعجة

2021/02/27 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي،

نانسي بيلوسي، أن "على الحكومة إعادة

تقييم العلاقة مع السعودية، وإعادة

ضبطها"، وذلك بعد تقرير الاستخبارات حول

مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وذكرت بيلوسي في بيان، أ

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