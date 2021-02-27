وزير الخارجية:سندفع الديون المستحقة لايران قريبا

2021/02/27 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين،

أنه وبعد معالجة بعض معوقات دفع الديون

المستحقة لايران سيتم البدء بعمليات

سدادها قريبا.

جاء ذلك لدى تطرق الوزير فؤاد حسين الى

الديون المتأخرة السداد، المترتبة عل

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