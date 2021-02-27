الزوراء يفتقد حامي عرينه 15 يوماً

2021/02/27 | 14:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

اعلن نادي الزوراء الرياضي، مدة غياب حارس مرمى فريق النوارس الكروي جلال حسن عن الملاعب.

وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الحارس جلال حسن، تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق الاخيرة أمام الشرطة بدوري الكرة الممتاز”.

وأوضح ان “النتائج النهائية للفحوص الطبية ظهرت، حيث تبين اصابة حسن بتمزق في عضلة الكتف والتي ستبعده عن الملاعب لمدة خمسة عشر يوماً”.

يذكر ان الزوراء تغلب على الشرطة بهدف علاء عبد الزهرة ليعزز وصافته لدوري الكرة الممتاز.



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