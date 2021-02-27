2021/02/27 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أحبطت قوات اللواء 40 بالحشد الشعبي، السبت، مخططا لفلول “ داعش” الإرهابي لشن هجمات على قطعات الحشد الشعبي الماسكة للأرض في منطقة الدبس بمحافظة كركوك.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات اللواء 40 بالحشد الشعبي نفذت عملية استباقية في الشمال الغربي من محافظة كركوك بالتحديد في منطقة الدبس باتجاه القرى القريبة من سلسلة جبال سركلان”.

وأضاف البيان أن “العملية تمت بناء على معلومات أستخباراتية تفيد بأن عناصر “ داعش” الإرهابي يرومون تنفيذ هجمات على قطعاتنا الماسكة للأرض، حيث تمت معالجة الهدف وضرب القوة المهاجمة الذين لاذوا بالفرار”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 40 بالحشد الشعبي يحبط مخططا إرهابيا في كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 40 بالحشد الشعبي يحبط مخططا إرهابيا في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).