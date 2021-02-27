2021/02/27 | 14:30 - المصدر: فرانس 24

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تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" في عددها ليوم الأربعاء: تعويم الجنيه السوداني..



يجتاح منصات التواصل.



شاب سوري يهدي كبده لأمه في عيدها. فنان عراقي ينتقد وزن مشتركة على الهواء..



ويتسبب بغضب الجمهور. الطفل العجوز..



عمل فني أردني.



مسن مصري يحول الشارع إلى ناد رياضي.

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