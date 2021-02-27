الشرطة تصعد من حملات القمع في ميانمار.. وأنباء عن مقتل امرأة بوسط البلاد

2021/02/27 | 14:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت الشرطة في ميانمار،السبت، حملتها القمعية ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري، وانتشرت في وقت مبكر بينما سعى المتظاهرون إلى التجمع في أكبر مدينتين في البلاد.

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