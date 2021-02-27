التربية تصدر توجيهاً هامّا إلى مديرياتها في بغداد والمحافظات

2021/02/27 | 14:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وزير التربية علي حميد مخلف، اليوم السبت، بعدم السماح لأي جهة خارجية بإلقاء المحاضرات خارج الدروس التربوية المنهجية المقررة من قبل الوزارة.وقالت وزارة التربية في بيان، إن “الوزير وجه المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة/ عدا إقليم كردستان ، بأن العملية التربوية والتعليمية هي مسؤولية الوزارة حصراً، ولا علاقة لاي جهة […]

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