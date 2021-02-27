2021/02/27 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل سعر خام البصرة الخفيف، اليوم

السبت، انخفاضا بعد هبوطه إلى 64.69

دولاراً للبرميل الواحد.

وتراجع نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى

64.69 دولاراً للبرميل بنسبة انخفاض بلغت

0.89% عن يوم الخميس الماضي، ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض طفيف في سعر خام البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض طفيف في سعر خام البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).