قطار معلق في كربلاء.. مفاوضات للشروع بالربط السككي من الفاو الى تركيا

2021/02/27 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامَّة للسكك الحديد،

اليوم السبت، الشروع بمفاوضات مع شركة

تركية بهدف الاستثمار في مشروع الربط

السككي من الفاو إلى تركيا عبر القناة

الجافة.

وقال مدير عام الشركة طالب جواد الحسيني

في تصر

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