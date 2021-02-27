بارزاني للغانمي: سياسة التغيير في كركوك متواصلة ويجب وضع حد له

2021/02/27 | 14:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، ان سياسة التغيير الديمغرافي متواصلة في كركوك، مشددا على ضرورة وضع حد له.وقالت رئاسة حكومة اقليم كردستان في بيان، إن “رئیس حكومة الاقلیم مسرور بارزاني استقبل اليوم، وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية عثمان الغانمي”، مبين ان “الجانبين بحثا سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك بين […]

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